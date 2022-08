„Ausgebucht“ hieß es bei fast allen Veranstaltungen des Ferienprogramms von jungStil – Jugendarbeit der Stadt Kitzingen. Besonders gut kamen die Ausflüge für Sieben- bis Elfjährige zum Luftsportclub, die Besuche bei der Polizei und Feuerwehr sowie der viertägige Zirkus für Kinder von sieben bis 13 Jahren an. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

30 Kinder konnten am Zirkus-Workshop mit abschließender Vorführung in der Florian-Geyer-Halle teilnehmen. „Die Plätze waren schnell weg“, berichtet Nina Markert von jungStil. Die Mitarbeiter der städtischen Jugendarbeit haben das Ferienprogramm für die Kinder und Jugendlichen wieder einmal auf die Beine gestellt. Ob Balancieren, Jonglieren, Zaubern, Clown-Einlagen oder Fakir-Übungen: Die Kinder lernten an den vier Tagen Workshop etliche Tricks und erstaunliche Fähigkeiten und führten sie am Donnerstagabend rund 80 begeisterten Familienmitgliedern und Freunden bei der abschließenden Zirkusshow vor.

Am schnellsten ausgebucht waren der Besuch bei Polizei beziehungsweise Feuerwehr. 27 Teilnehmer standen auf der Warteliste. Im nächsten Jahr soll der Programmpunkt – wenn möglich – ausgebaut werden. Bereits im Oktober dieses Jahres setzen sich die Mitarbeiter von jungStil zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen und die Planungen für den Sommer 2023 voranzutreiben.

Ein Besuch beim Luftsportclub wird dann, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wieder dazugehören. Auf großes Interesse stießen auch die Ausflüge an den Hörblacher Baggersee (mit einem Wettbewerb im Sandburg-Bauen in der Kiesgrube des LZR), zum Rhönradfahren bei der TG Kitzingen sowie der Graffiti-Workshop. Auf weniger Resonanz als in den Vorjahren stießen die Fahrten zu Ferienparks beziehungsweise Erlebnisbädern in der Region. Dafür waren die Premieren von „Food to die for“, ein Abendessen, bei denen die jungen Teilnehmer in verschiedene Rollen schlüpfen und einen Mord aufklären müssen, sowohl bei der Gruppe der 11- bis 13-Jährigen als auch bei den Älteren, von 14 bis 18 Jahre, ausgebucht.

„Unser Ferienprogramm im Sommer 2022 ist wieder gut angenommen worden“, fasst Nina Markert die letzten Wochen zusammen. Die Vorbereitungen auf den nächsten Sommer können starten.