Possenheim vor 1 Stunde

Ferienpasskinder erkunden Tiergarten Nürnberg

Zum Ausflug im Rahmen der Ferienpassaktion der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen und der Stadt Mainbernheim luden die Freien Wähler Iphofen traditionell wieder nach Nürnberg in den Tiergarten ein. Nach Nürnberg ging es mit der Bahn und in den Tiergarten vom Hauptbahnhof mit dem Bus. Aufgeteilt in kleinere Gruppen konnten die Kinder bestimmen, welche Tiere, Spielplätze und Fütterungen besucht wurden. Dieses Jahr gab es auch wieder die Möglichkeit eine Vorführung der Delfine zu besuchen. Zum Abschluss trafen sich alle Kleingruppen wieder zum gemeinsamen Eis-Essen am Eingang. Der harmonische Ausflug verlief bis dahin ohne Zwischenfälle und hat allen sehr viel Freude gemacht. Leider hatten wir mit der Rückreise vom Hauptbahnhof Nürnberg nach Iphofen etwas Pech: Ein Zug wurde gestrichen, der nächste war für uns wegen Überfüllung nicht nutzbar. Und so waren wir am Ende über 2 Stunden später zurück als geplant. Daher an dieser Stelle nochmals ein großes Lob an alle für das Durchhaltevermögen und die Geduld beim Warten am Bahnhof. Wir haben mit Gummibärchen, Keksen, Laugengebäck und Wasser alles getan um die Stimmung möglichst hoch zu halten.