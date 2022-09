Wiesenbronn vor 59 Minuten

Ferienpassaktion bei der Feuerwehr Wiesenbronn

Schon fast traditionell trafen sich am letzten Freitag in den Sommerferien die Kinder aus Wiesenbronn, Kleinlangheim und Großlangheim zur Ferienpassaktion der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenbronn. Das Wetter wurde zum Glück wieder trocken, als die gespannten Kinder am Feuerwehrhaus ankamen. Der ein oder andere hatte von weitem vielleicht schon die ausgefahrene Drehleiter entdeckt. Nachdem die 27 Jungen und Mädchen von Kommandant Jan von Wietersheim begrüßt wurden, konnte es auch schon losgehen. Es wurden Gruppen gebildet, die nacheinander die aufgebauten Stationen besuchen konnten. Hier sollte den Kindern spielerisch die Arbeit der Feuerwehr nähergebracht werden. Zum Beispiel lernte man nach einer Fahrt im Feuerwehrauto die Gerätschaften im Auto etwas genauer kennen. Nicht schlecht staunten die Teilnehmer, als sie in der Fahrzeughalle ein blaues Fahrzeug entdeckten. Das THW aus Kitzingen war gekommen, um den Inhalt seines Fahrzeuges zu zeigen und über das Aufgabenfeld zu berichten. Eine besondere Attraktion war sicher das Kistenstapeln, welches mit Hilfe der Drehleiter durchgeführt wurde. Nach einem kurzweiligen Nachmittag gab es zur Stärkung noch Würstchen. Am Ende blickte man schließlich in zufriedene Gesichter der Helfer und in glückliche aber müde Kinderaugen.