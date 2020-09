Marktbreit vor 55 Minuten

Ferienkinder nahmen erneuerbare Energien unter die Lupe

Mini-Solarmodule, LED-Lämpchen, Kabel und kleine Windrädchen: Mit Hilfe einer gut gefüllten Forscherkiste untersuchten wissensdurstige Kinder in der Marktgemeinde Schwarzach am Main und in den Verwaltungsgemeinschaften Iphofen und Marktbreit wie aus Solar-, Wasser- und Windenergie Strom erzeugt wird. Die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren folgten der Einladung der N-Ergie Schulinformation, die in diesem Sommer zahlreiche Kommunen bei der Gestaltung ihres Ferienprogramms unterstützte, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die jungen Forscher schnupperten in alle Bereiche der regenerativen Stromerzeugung. Sie führten Tests am Wasserkraftmodell durch, ließen mit kleinen Solarzellen LED-Lämpchen leuchten oder Piepser erklingen und setzten einen Solarkäfer zusammen, der mit der Kraft der Sonne über die Tische krabbelte. Außerdem bauten sie ein kleines Solarhaus, das sie bunt bemalt als Souvenir mit nach Hause nehmen durften.