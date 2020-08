Ferien zur Sanierung der Fachräume genutzt

Die Sommerferien werden aktuell genutzt, um mit der Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an der Staatlichen Realschule Dettelbach einen großen Schritt weiter zu kommen. Pünktlich zum Schulbeginn soll die Sanierung fertig sein, bis auf Restarbeiten, die dann in den Herbstferien gemacht werden, wie es im Presseschreiben heißt.

Landrätin Tamara Bischof ließ sich von Kreisbaumeister Joachim Gattenlöhner (Mitte) und Architekt Sebastian Schäfer die Arbeiten erklären. Drei Fachräume – im Bild der Biologie-Raum – werden auf den neusten Stand gebracht, 540 000 Euro kostet die Maßnahme, vor allem die aufwändige Technik schlägt mit je 100 000 Euro pro Fachraum zu Buche.

Baustelle hielt auch Überraschungen parat

Auch Überraschungen hatte die Baustelle parat, so war das so genannte „aufsteigende Gestühl“, also die festen Bankreihen, die stufenweise nach hinten ansteigen, einst nicht wie üblich mit einer einfachen Unterkonstruktion gebaut worden, sondern massiv gemauert worden. – Das bedeutete natürlich Einiges an körperlicher Mehrarbeit.

Auch die Zwischenwand (wie im Bild zu sehen) ist nicht bis zum Boden nach unten gezogen, sondern war anscheinend nachträglich auf das aufsteigende Gestühl gesetzt worden. „Mit Überraschungen auf einer Baustelle muss man immer rechnen“, kommentierte dies der Kreisbaumeister entspannt.