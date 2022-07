Marktbreit aktualisiert vor 51 Minuten

Fensterscheibe in Marktbreit eingeworfen

Das Klirren einer Fensterscheibe in der Mainstraße in Marktbreit hat ein Mann am Mittwoch kurz nach 23 Uhr wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt. Vor Ort entdeckte die Streifenbesatzung eine zerbrochene Fensterscheibe am Nachbargebäude. Nachdem sie unweit auf der Straße auch einen Apfel fanden, lässt sich vermuten, dass die Scheibe mit diesem eingeworfen wurde. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 150 Euro.