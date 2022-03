Marktsteft vor 55 Minuten

Fenster am Gebäude der Jugendinitiative eingeworfen

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Zeit von Sonntag, 13 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, im Köhlenweg in Marktsteft. Unbekannte Täter warfen die Scheibe eines vergitterten Fensters am Gebäude der Jugendinitiative Marktsteft ein. Die Eingangstüre wies laut Polizeiangaben ebenfalls Schäden auf. Ein an der Wand angebrachtes Holzgehäuse mit einer Kamera zerstörten die Täter und entwendeten die Kamera. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.