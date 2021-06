Zwei Exkursionen sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Zwei Gelegenheiten, das im Klassenzimmer Gelernte in der Praxis zu sehen und anzuwenden. Doch dann holte der Geologiekurs unter der Leitung von Thomas Morche im Mai nach, was im laufenden Schuljahr ständig verschoben wurde.

Die Grundfrage eines Geologen in der Feldforschung ist immer, welches Gestein er vor sich liegen hat. Manche Gesteinsarten machen es einem leicht, bei anderen überlegen selbst Fachleute länger, um was genau es sich handeln könnte. Verschiedenste Indizien geben Anhaltspunkte, in welche Richtung es geht. Farbe, Dichte und Härte geben oft schon erste Hinweise, aber auch der Geschmackstest darf nicht fehlen, denn er entlarvt Salz.

Diese und viele weitere Methoden wurden angewandt und damit eine Vielzahl an Informationen über die Steine der Schüler*innen eruiert. So wurde beispielsweise auch der Granit gefunden, dessen Bestandteile bereits in der Überschrift aufgeführt sind. Mit diesem Praxistag endeten zwei abwechslungsreiche Jahre Geologie-Unterricht in der Oberstufe.

Von: Thomas Morche, Lehrer am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach