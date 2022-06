Obernbreit vor 1 Stunde

Feinste Tanzmusik und Sonnwendfeuer

Zahlreiche Besucher konnten sich vor kurzem beim 2. "Summer Solstice", einer Musikveranstaltung des TSV Obernbreit, von treibenden Beats mitreißen lassen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gefeiert. Die DJs Raphael Scheck und Manuel Posner haben bei einer tollen professionellen Lichtshow von Lukas Kranl, Jens Arlt und Leo Thume feinste Tanzmusik von House bis Techno aufgelegt. Open-Air am Sportplatz - bei dieser tollen Location mit großem Angebot an Getränken und Essen gab es auch ein beeindruckendes Feuerwerk von der Firma "Mainfire". Ein ganz großes Lob dem TSV Obernbreit als Veranstalter mit seinen Helfern und Beteiligten, die alles gaben, damit dieses Fest zu einem rundum gelungenen Highlight in Obernbreit wurde. Am darauffolgenden Tag konnte man beim großen Sonnwendfeuer, das ebenfalls vom TSV durchgeführt wurde (das Feuer stand unter den Augen der FFW Obernbreit), und bei toller Bewirtung den Abend genießen. Zwei tolle Tage – total unterschiedlich – geprägt von herzlicher und professioneller Team-Arbeit in Obernbreit, hier am "Breitbach".