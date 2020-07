Feiern im Biergarten an Stelle vom Alleeweinfest

An diesem Wochenende vom 3. bis 6. Juli würde in Wiesentheid normalerweise wieder das Alleeweinfest in der Ortsmitte über die Bühne gehen. Das fällt zwar wegen der Corona-Pandemie aus, aufs Feiern müssen die Wiesentheider jedoch nicht verzichten. Der Zusammenschluss der Jugendgruppen öffnet nämlich von Freitag, 3. Juli, bis einschließlich Sonntag, 6. Juli, erstmals den "Wiesentheider Pop-Up-Biergarten." Bei Musik, Essen und Getränken können die Gäste im Hof des Rathauses und auf der dahinter liegenden Wiese zusammen sitzen.

Die Idee dazu hatten der Jugendreferent der Gemeinde, Andreas Laudenbach, sowie die jungen Vertreter der Vereine bereits Anfang Mai. Die Konzession für den Ausschank wurde beantragt und erteilt, es galt nun, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, das die Vorschriften der Behörden einhält. Das ist gelungen, der Biergarten kann also am Freitag um 18 Uhr öffnen.

"Die Wiesentheider freuen sich normalerweise auf das Alleeweinfest. Unsere Motivation war, mal wieder eine Möglichkeit zu schaffen, wo sich die Leute treffen können. Als Termin kam nur dieses Wochenende in Frage", erläutert es Jugendreferent Laudenbach.

Die Vorgaben mit Abstand, dem Einlass sowie der Hygiene standen. Die letzte Hürde wurde Anfang der Woche genommen mit der Musik. Das habe sich erst dieser Tage ergeben, so Laudenbach. Während am Freitag Musik aus der Konserve laufen wird, ist am Samstag Live-Musik mit der Wiesentheider Formation "The Little Cat" geplant. Beginn ist hier jeweils ab 18 Uhr. Am Sonntag, 5. Juli, startet das Ganze bereits Mittags um 11 Uhr. Hier sorgt der Musik- und Gesangverein für die musikalische Unterhaltung. Gegen 16 Uhr soll Schluss sein.

Das Gelände am Rathaus eignet sich bestens für den Biergarten, so Laudenbach. Zum einen ist es abgesperrt, was eine von vielen Vorschriften ist. Die Besucherzahl muss im Auge behalten werden, deswegen ist der Einlass nur vom Rathaushof aus. Toiletten stehen in der daneben liegenden Musikschule zur Verfügung, die Carports samt der Stromanschlüsse im Hof können für die Verpflegungsstände und die Musik genutzt werden. Für die Besucher bietet die Wiese großzügig Platz, auch auf dem Asphalt werde man bestuhlen, hieß es.

Die Bewirtung erfolgt durch die Jugendgruppen, das sind meist junge Freiwillige aus verschiedenen Wiesentheider Vereinen und Einrichtungen. Da ist er dankbar, dass sich etliche bereit erklärt haben, mitzuhelfen. "Wir brauchen einiges an Personal, zum Verkauf kommt ja, dass wir zwischendurch die Tische sauber machen müssen. An den Ständen wollen wir möglichst Warteschlangen vermeiden", sagt Organisator Laudenbach. Er hofft nun vor allem auf das passende Wetter für den "Pop-Up-Biergarten."

Programm: Freitag, 3. Juli ab 18 Uhr bis 22 Uhr mit Musik vom Band; Samstag, 4. Juli: ab 18 Uhr "The Little Cat" (bis 22 Uhr), Sonntag, 5. Juli: ab 11 Uhr Musik und Gesangverein Wiesentheid (bis 16 Uhr).