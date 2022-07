Marktbreit vor 37 Minuten

Feier der Jubelkonfirmation für 21 Christen

21 Jubilare feierten ihre silberne, goldene und diamantene Konfirmation in der katholischen Marienkirche in Obernbreit. Vielen Dank an die katholische Gemeinde, die uns ihr Gotteshaus aufgrund der derzeitigen Innensanierung der St. Nikolai Kirche zur Verfügung gestellt hat. Pfarrer Michael Bausenwein stellte den Gottesdienst unter das Motto ""Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln." (Psalm 23,1). Herzlicher Dank gilt auch allen, die zum Gelingen des Festgottesdienstes beigetragen haben, Frau Gudrun Lehrmann (Orgel) und Frau Petra Derr (Querflöte) für die musikalische Begleitung sowie den Helfern vom Kirchenvorstand und unserer Mesnerin Frau Irma Schneider.