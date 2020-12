Wiesentheid vor 1 Stunde

Fehler beim Rückwärtsfahren

Eine 82-jährige Fahrzeugführerin parkte am 21. Dezember um 12 Uhr mit ihrem Pkw in der Korbacher Straße auf dem Norma-Parkplatz nach rückwärts aus, teilt die Polizei mit. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau gegen einen dahinter parkenden roten Pkw. Dieser Pkw müsste an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.