Dettelbach vor 13 Minuten

Fehler beim Ausparken

Am Sonntagmorgen rangierte eine 52-jährige Fahrzeugführerin am Kirchplatz in Dettelbach einen Mazda aus einer Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau mit der Heckseite ihres Fahrzeugs gegen das Heck eines ordnungsgemäß geparkten VWs. Wie die Polizei Kitzingen mitteilt, entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.