Mainbernheim vor 28 Minuten

Federwippe auf Spielplatz zerstört

Auf dem Spielplatz am Mühlweg in Mainbernheim zerstörten bereits in der Zeit vom 26. Mai bis 2. Juni unbekannte Täter ein Spielgerät. An der Federwippe entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von circa 200 Euro. Wer hat etwas beobachtet?