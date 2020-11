2222 Euro für CO2-Messgeräte in der Grundschule spendet die Firma FD Gutmann an die Gemeinde Kleinlangheim, wie diese in einer Pressemeldung mitteilt. Inhaber Holger Gutmann übergab zusammen mit seiner Frau Anja Gutmann und seiner Tochter Janika Gutmann einen symbolischen Scheck an die Erste Bürgermeisterin Gerlinde Stier und den zweiten Bürgermeister Dieter Zeller.

Anlass ist die Silberhochzeit des Ehepaares Gutmann, die in diesem Jahr nicht mit einem großen Fest gefeiert werden kann, heißt es in der Mitteilung. Für den Familienbetrieb sei es ein wichtiges Anliegen, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann. Holger Gutmann sprach davon, dass die "Gesundheit das höchste Gut" sei und der Schutz jedes Einzelnen an oberster Stelle stehen müsse.

Die Schulverbandsvorsitzende und Erste Bürgermeisterin Gerlinde Stier ist sehr erfreut über die großzügige Spende zur Finanzierung von sieben CO2-Messgeräten, heißt es weiter. "Damit können die Hygienevorschriften der Corona-Pandemie besser umgesetzt und die Gesundheit unserer Schulkinder geschützt werden", wird Stier in der Mitteilung zitiert. Die Geräte sollen als Hilfsmittel zur Corona-Vorsorge in den Klassenzimmern der Grundschule Kleinlangheim eingesetzt werden. Sie messen den Aerosolgehalt im Raum und schlagen Alarm, wenn zu viel ausgeatmetes Kohlendioxid in der Luft ist, so die Mitteilung.

Infektionsrisiko wird minimiert

Gerade in der kalten Jahreszeit könne so ein optimaler Luftaustausch durch Lüftung gewährleistet werden und damit ein erhöhtes Infektionsrisiko für Corona minimiert werden. Das staatliche Förderprogramm sei nur für die Ausstattung von drei Klassenzimmern ausreichend, wohingegen tatsächlich in zehn Klassenzimmern solche Geräte für den Schulunterricht und die Mittagsbetreuung benötigt werden. Durch die Spende können die Geräte nun gekauft werden, heißt es abschließend in der Mitteilung der Gemeinde.