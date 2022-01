Kitzingen vor 38 Minuten

Fastnachtmuseum öffnet wieder

Pünktlich zur Fastnachtszeit öffnet das Fastnachtmuseum in Kitzingen wieder seine Tore, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr. An den beiden Sonntagen, 6. und 27. Februar, findet laut Mitteilung der Museumsleitung jeweils um 15 Uhr eine offene Führung statt.