Kitzingen vor 20 Minuten

Fastnachtmuseum Kitzingen verlängert seine Winterpause

Aufgrund der Pandemie verlängert das Deutsche Fastnachtmuseum Kitzingen seine Winterpause bis zum 31. Januar. Das teilt Museumsleiterin Dr. Katrin Hesse mit. In ihrem Schreiben an diese Redaktion weist sie drauf hin, dass Führungen auch im Januar unter Tel.: (09321) 2649710 oder per E-Mail an: info@deutsches-fastnachtmuseum.de gebucht werden können. Es gelten FFP2-Maskenpflicht und 2G-Plus-Regel, Teilnehmer müssten also zweifach geimpft oder genesen jeweils mit Testnachweis oder dreifach geimpft sein.