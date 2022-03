Volkach vor 27 Minuten

Fasten für den guten Zweck

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Kinder vom Hort Volkach und die Schüler der offenen Ganztagesschule der Mädchenrealschule Volkach. Von den Hortkindern kam der Wunsch, selbst etwas zu tun. Schnell kam die Idee einer "Fastenwoche" (Verzicht auf Fleisch) auf und das eingesparte "Lebensmittelgeld" zu spenden. Diese Idee fand Unterstützung durch die Verantwortlichen der Stiftung Sonja Eschenbacher und Sr. Kunigild. Für den Speiseplan wurde Ideen der Kinder gesammelt und von der Küchenleitung Doris Sauer und dem Küchenteam umgesetzt. Eine Woche lang verzichteten die Kinder nun beim Mittagessen auf Fleisch. Die Kinder sind sehr stolz, durch ihren "Verzicht" einen Beitrag zur Linderung der Not im Ukrainekrieg zu leisten. Durch diese Aktion kamen 200 Euro zusammen. Diese wurden durch Spenden vom Hortteam, den Schwestern des Klosters St. Maria und einem weiteren Spender aufgestockt. So kommt für die Ukrainehilfe die Summe von 400 Euro zusammen. Unter dem Motto: "Wenn viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, können sie das Gesicht der Welt verändern."