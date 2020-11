Repperndorf vor 48 Minuten

Fast zwei Tonnen Kupfer und Messing in Repperndorf gestohlen

Rund 1,9 Tonnen Altmetall hat ein Unbekannter am Samstag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Hütte einer Schrebergartenanlage in Repperndorf entwendet. Der Täter hatte sich laut Polizeibericht Zugang zu dem Anwesen verschafft, indem er den Zaun aufschnitt, um anschließend die große Menge an Messing und Kupfer zu entwenden. Darunter befanden sich auch etwa 800 Kilo des seltenen Messing MS58. Die örtlichen Altmetallhändler werden gebeten, auf diesen seltenen Rohstoff zu achten.