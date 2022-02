Erstmals in diesem Jahr hat der Großlangheimer Spätlese-Treff zu einem Faschingsgottesdienst voller Überraschungen in die St. Jakobus Kirche eingeladen.

Pater Isaak (Altenseelsorger für den pastoralen Raum St. Benedikt) predigte zunächst in Reimform von "Glaube, Hoffnung und Liebe, wobei die Liebe die Größte sei".

Nach dem Gottesdienst wurden einige Beiträge zur Faschingszeit vorgetragen. Dabei erzählte in der Kirche ein nicht ganz echter Ministrant (Gerald Günther) vom Besuch einer lateinischen Messe, bei der er kein Wort verstand, aber seltsame Dinge genau beobachten konnte. Ein Schulkind (Sonja Rickel) begeisterte mit seinem Brief ans Christkind. Es schrieb schon jetzt, obwohl erst Fasching ist, seinen Wunschzettel ans Christkind, damit das Christkind auch genügend Zeit hat, die lange Liste an Wünschen zu erfüllen. Großen Applaus erntete auch der Beitrag vom Älter werden (Conny Grebner), das nicht leicht ist und allerlei Tücken bereithält.

Damit das Lächeln noch länger anhält, nahmen alle Besucher einen "Schmunzelstein" mit einer besonderen Botschaft mit. "Wenns Leben manchmal nicht so leicht, er nicht von deiner Seite weicht. Dann schau ihn an und werde heiter, das Leben geht gleich leichter weiter". Zwischen den Beiträgen wurden Volkslieder gesungen, begleitet von Sabine Henke mit dem Schifferklavier.

Von: Inge Thomaier (Organisationsteam, Langemer Spätlese)