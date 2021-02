Großlangheim vor 25 Minuten

Faschingsgottesdienst für Senioren

Zu einem außergewöhnlichen Gottesdienst war der Seniorenclub "Spätlese" in Großlangheim eingeladen. Pater Isaak hielt seine Predigt in Reim-Form: "Auch heute ist ein klares Wort nicht schlecht und rückt die Maßstäbe zurecht." Er mahnte, sich auch bei Corona zu fragen, was wirklich wichtig ist, man dürfe aus Angst vor der Krankheit die Menschen nicht vergessen.