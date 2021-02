Die Narren leiden. Es ist Fasching und nirgendwo wird geschunkelt, getanzt oder in der Bütt gestanden. Doch die Narren in Wiesentheid und Iphofen lassen sich nicht unterkriegen. In Wiesentheid arbeitet der offene Jugendtreff an der längsten Polonaise Wiesentheids und in Iphofen sucht der Faschingsverein Stücht die lustigste Verkleidung – natürlich mit Abstand.

Wie soll das gehen? Wer bei der Polonaise mitmachen will, soll sich laut Homepage verkleiden und sich filmen lassen, wie er von links in das leere Bild rein und nach rechts aus dem Bild läuft. Dabei sollen beide Hände auf den Schultern des imaginären Vordermanns liegen. Der Film soll bis Donnerstag, 11. Februar, 14 Uhr per Whatsapp (0151/61631515) an den Jugendtreff geschickt werden. Am Faschingsdienstag zieht auf der Internet-Seite des Jugendtreffs die längste Online-Polonaise, die Wiesentheid je gesehen hat, über die Bildschirme.

Beim Fotowettbewerb der Stücht gibt es sogar etwas zu gewinnen. Gesucht wird laut Vorsitzenden Richard Schober "das kreativste, witzigste, kurioseste Faschingskostüm" zum Thema "... a bissle was geht allerweil!". Es gibt die drei Kategorien Kinder, Familie und Gruppe, wobei pro Kategorie nur ein Foto eingereicht werden darf und sich alle an die Corona-Regeln halten müssen. Der Sieger jeder Kategorie erhält einen Sachpreis. Die genauen Teilnahmebedingungen stehen im Internet unter www.stuecht.de .