Die St. Michaelskirche in Michelfeld hat ein weiteres farbenfrohes Kirchenfenster, das Pfarrer Peter Stier im Beisein des Schwebheimer Künstlers Günther Johrend einweihte. Es trägt den Titel "Heiliger Geist mit Strahlenschweif" und entspricht damit Gedanken des Pfingstfestes.

Bereits 2014 hatte der Künstler das Chorfenster im Altarraum mit der Bezeichnung "Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand" geschaffen. Bei der Übergabe des Glaskunstwerkes beschrieb Johrend die Gedanken, die ihn zu seinem Werk führten. Er wurde dabei von dem Kirchenlied "Komm heiliger Geist" inspiriert. Das Fenster besteht aus opakem Echtantikglas und zeigt auf, wie der Sturm mit gewaltigem Brausen in Form eines sich ausbreitenden Strahls zur Erde kommt. Ein angedeuteter Regenbogen stellt die Verbindung zum Chorfenster her.

Atmosphäre der Geborgenheit

Das in den Kirchenraum flutende Sonnenlicht schaffe eine Atmosphäre der Geborgenheit und eine besondere Spiritualität im Kirchenraum. Das durch das Glas flutende Licht erwecke es jeden Tag zu neuem Leben und steigere seine Intensität mit jedem Sonnenstrahl, ohne Unterschied, welche Jahreszeit draußen herrscht. Das Glas wurde in der Glashütte Lamberts in Waldsassen hergestellt und im Atelier des Künstlers in Schwebheim zusammengesetzt. Er dankte den zahlreichen Beteiligten, die die Schaffung und den Einbau des Kunstwerkes ermöglichten.

Pfarrer Stier erinnerte in seiner Predigt, dass bei der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer der Geist Gottes in Gestalt einer Taube vom Himmel kam. Tauben wiesen immer auf das Wirken des Heiligen Geistes hin. Die Apostelgeschichte berichte, dass der Geist in Gestalt von stürmischem Wind und von züngelnden Flammen begleitet über die Jünger kam. Dieser Geschichte trage das neue farbenfrohe und harmonisch gestaltete Fensterbild Rechnung.

Dekanin Kerstin Baderschneider merkte an, dass das Fenster Spuren hinterlasse, sobald Licht einfalle. Dieser Schatz sei von außen schwer erkennbar, daher müsse man in den Kirchenraum treten, um die neue leuchtende und strahlende Pracht zu erleben.

Zusammenarbeit bei der Umsetzung

Bürgermeister Thomas Reichert beglückwünschte Künstler und Kirchengemeinde zum gelungenen Werk. Symbolisch tauche hier die Friedenstaube auf und schaffe Frieden. Vertrauensfrau Agnes Behringer sprach von einem beglückenden Zusammenwirken bei den Vorbereitungen und bei der Umsetzung des neuen Fensters.

Gestaltung, Beschaffung und Einbau des Fensters beliefen sich auf 27.500 Euro. Mit Beteiligung von Dekanat, Stadt, unterfränkischer Kulturstiftung, Sparkasse, Vereinen und vielen anderen kamen inzwischen 22.300 Euro zusammen. Das Baugerüst wurde von der Firma Wahner kostenfrei gestellt. Der Gottesdienst wurde vom Männergesangverein Michelfeld und vom Posaunenquartett mitgestaltet.