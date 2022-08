Von einer „Wende bei den Ermittlungen“ zu einem Sexualdelikt an einer Jugendlichen in Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) schreiben Staatsanwaltschaft Würzburg und Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, die intensiven Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit dem Fall stünden kurz vor dem Abschluss. Die Behörden schreiben: „Nach neuen Ermittlungserkenntnissen deutet alles darauf hin, dass die geschilderte Tat offenbar nicht stattgefunden hat.“

In der Pressemitteilung heißt es: „Wie bereits berichtet, soll die Jugendliche in der Nacht zum Samstag, den 25. Juni 2022, in der Jahnstraße von einem unbekannten Mann überwältigt worden sein.“ Ferner schreiben Staatsanwaltschaft und Polizei: „Der Täter habe an der jungen Frau sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vorgenommen und sei anschließend in Richtung Nikolaus-Fey-Schule geflüchtet.“

Um die Tat schnellstmöglich aufklären zu können, hat die Kriminalpolizei Würzburg demnach eigens eine Ermittlungskommission gegründet, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit Hochdruck ermittelte. „Hierbei verdichteten sich nach und nach die Hinweise, dass die geschilderte Tat so nicht stattgefunden haben kann“, so die Pressemitteilung.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen werde der Vorgang zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft Würzburg vorgelegt.

