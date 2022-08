Geiselwind aktualisiert vor 5 Minuten

Familientag im Freizeitland Geiselwind

In den Sommerferien lädt die Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber am Donnerstag, 25. August, zu einem Familientag in das Freizeitland Geiselwind ein. Dies geht aus einer Mitteilung des Wahlkreisbüros Schweinfurt-Kitzingen hervor. Eine eigene Anreise ist erforderlich. Der Eintritt für das Freizeitland beträgt für Teilnehmer des Familientages 16,50 Euro; Kinder unter einem Meter Größe sind frei. Für alle Kinder gibt es laut Mitteilung eine kleine Überraschung. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: (09721) 94770 oder per E-Mail an unterfranken@csu-bayern.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zu der Fahrt.