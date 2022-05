Mönchsondheim vor 24 Minuten

Familienfest im Kirchenburgmuseum: Rätseln, Töpfern und Korbtheater

Spiel, Spaß und Abenteuer mit der ganzen Familie erwartet die Besucher beim Familienfest am Sonntag, 8. Mai, von 13 bis 18 Uhr im Freilandmuseum Kirchenburg in Mönchsondheim. Kreativität, Geschick und Teamgeist sind gefragt, wenn gemeinsam die Aufgaben an den verschiedenen Mitmachstationen gelöst werden müssen. Nur so schafft man es, am Ende den begehrten Zeitreisestein zu ergattern und damit wieder in die Gegenwart zu reisen. Dies geht aus einer Mitteilung des Kirchenburgmuseums hervor.