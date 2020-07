Falsche Verdächtigung oder Falschaussage: Die Folgen einer Lüge

Im November 2019 standen zwei junge Männer wegen Raubes vor dem Jugendschöffengericht in Würzburg. Sie wurden frei gesprochen. Der Hauptbelastungszeuge hatte eine Kehrtwende gemacht und seine Aussage geändert.

Jetzt stand der 18-Jährige vor dem Jugendrichter in Kitzingen. Er kam mit der Einstellung des Verfahrens und 40 Hilfsdiensten davon. Ob er sich einer falschen Verdächtigung oder einer Falschaussage vor Gericht schuldig gemacht hat, wurde am Ende nicht geklärt.

"Beides sind Straftaten", machte Kitzingens Jugendrichter Wolfang Hülle dem jungen Mann auf der Anklagebank klar. Das sah der auch ein. "Ich habe Angst gehabt", erklärte er die Kehrtwende in der Hauptverhandlung in Würzburg.

Zu der war es gekommen, weil der 18-Jährige zwei flüchtige Bekannte im März 2019 angezeigt hatte. Die sollen ihn auf dem Nachhauseweg in Würzburg mit Schlägen traktiert und ihm eine 111 Euro teure Lautsprecherbox entrissen haben, sagte er bei der Würzburger Polizei. Die Ermittlungen liefen an und endeten in dem Verfahren wegen Raubes. Im Jugendschöffengericht dann die Überraschung: "Was ich bei der Polizei gesagt habe, stimmt nicht", sagte er. Den Lautsprecher habe er den beiden übergeben. Danach war die Verhandlung mit einem Freispruch schnell vorbei.

Auf jeden Fall gelogen

Allerdings leitete der Oberstaatsanwalt, der die Anklage in Würzburg vertrat und in Kitzingen als Zeuge aussagte, einen Atenvermerk an einen Kollegen weiter. Der schaute sich die Sache an und heraus kam die Anklage wegen falscher Verdächtigung. Dort wurde schnell klar: "Gelogen haben sie in jedem Fall, entweder bei der Polizei oder vor Gericht", so Hülle. Nachdem der Mann jetzt sagte, die Aussage bei der Polizei sei richtig, lief alles auf die Falschaussage hinaus.

Die Suche nach den Gründen wurde schwierig. Wie der Angeklagte sagte, hätten ihn die beiden Bekannten vor dem Verfahren in Würzburg aufgefordert, seine Anzeige zurückzuziehen. "Aus Angst" habe er dann vor Gericht gelogen. Zudem hätte die zwei ihm angeboten, wenn es zu einem Verfahren gegen ihn komme, eine eventuelle Geldstrafe zu übernehmen.

Mehr Erklärungen gab es von dem Angeklagten nicht. Der war nach dem Tod der Familie in Pakistan als unbegleiteter Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Er ist auf sich allein gestellt, hat viele belastende Erfahrungen gemacht. Der Mann ist derzeit geduldet, hat einen Job, lernt Deutsch und will seinen Traum von einer Kochlehre verwirklichen.

Den Traum lebt weiter. Mit der Einstellung des Verfahrens hat ihm das Gericht diese Chance eingeräumt. Voraussetzung: Er erfüllt die Auflage und macht die 40 Sozialstunden und das bis Mitte September. Auf eine Geldauflage hatte sich Hülle nicht eingelassen. "Wer weiß, wer die zahlen würde."