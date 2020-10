Repperndorf vor 51 Minuten

Falsche Kennzeichen an Ackerschlepper angebracht

Bei der Kontrolle eines Ackerschleppers in Repperndorf stellten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen am Mittwoch gegen 10.30 Uhr fest, dass die an dem Schlepper angebrachten Kennzeichen nicht mit dem Fahrzeug übereinstimmten, an die sie angebracht waren, heißt es im Polizeibericht. Der 72-jährige Landwirt hatte die Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug abgebaut, an den nicht zugelassenen Schlepper angebracht und war damit auf öffentlichem Verkehrsraum gefahren. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Urkundenfälschung ermittelt.