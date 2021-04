Ein verletzter Kradfahrer sowie Schaden von rund 3000 Euro sind die Folge eines Unfalles vom Donnerstag gegen 12.20 Uhr in Volkach. Eine 58-jährige Frau war laut Polizeibericht mit ihrem Wagen von Volkach in Richtung Prosselsheim unterwegs. Kurz nach der Vogelsburg wollte sie verbotswidrig nach links in den Parkplatz des Aussichtspunktes abbiegen und verlangsamte dazu ihre Geschwindigkeit. Ein 24-jähriger Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte seitlich in den Pkw. Der Kradfahrer kam zum Sturz und wurde dabei leicht verletzt.