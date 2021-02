Ist ein wenig Vorbildfunktion von gewählten Volksvertretern wirklich zu viel verlangt? Ist es tatsächlich unzumutbar, dass Gemeinderäte und Bürgermeister während einer Ratssitzung Masken tragen, auch wenn sie vom Hausherrn nicht explizit vorgeschrieben sind?

Scheinbar nicht, wie die VG-Versammlung am Donnerstagabend in Marktbreit zeigte. Kaum auf dem Platz, fiel beim Großteil der Räte die Maske, auch bei denen aus Obernbreit etwa, die noch am Vorabend in der Ratssitzung dort durchgehend Maske trugen. Als wäre die Infektionsgefahr ein paar Kilometer weiter eine andere.

Was für ein Beispiel für all jene, die alltäglich mit den pandemiebedingten Einschränkungen leben müssen und auch kein Zeichen von Solidarität.