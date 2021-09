Volkach vor 1 Stunde

Fairtrade-Rallye an der MRS

An der „Fairen Woche“ beteiligte sich auch die Mädchenrealschule Volkach mit einer Station bei der Fairtrade-Rallye. Im Franziskushof der Schule bot der Elternbeirat leckere Klosterbratwürste zum Verkauf an und die Mädchen des Fairtradeteams verkauften fruchtige, regional produzierte Cocktails. Die Teilnehmer der Rallye mussten beim afrikanischen Sapo-Spiel ihre Wurfkünste unter Beweis stellen. Zudem erwartete die Besucher eine große Auswahl an fairer Schokolade und Handarbeiten aus dem Kloster ebenso wie hausgemachte Marmelade. Außerdem konnte man sich über die Aktivitäten des Fairtradeteams der Schule informieren.