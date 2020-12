Volkach vor 52 Minuten

Fairtrade-Aktion in der Vorweihnachtszeit

„Verschenke (d)ein Lebkuchenherz! – Mach anderen eine Freude“, so lautete das Motto der vorweihnachtlichen Aktion des Fairtrade-Teams an der Mädchenrealschule Volkach. Nachdem aufgrund der Corona bedingten Schutzkonzepte an den Schulen der traditionelle faire Weihnachtsbasar dieses Jahr nicht stattfinden konnte, ließen sich die Mitglieder der Fairtrade-Gruppe eine besondere Aktion einfallen. So wurden 300 regional produzierte Herzen aus Lebkuchenstadt Nürnberg geordert. Die Schülerinnen konnten nun das faire Produkt kaufen und an Mitschülerinnen, Freundinnen, Familienmitglieder verschenken oder selbst an der weihnachtlich duftenden Leckerei knabbern. So verspürte man so kurz vor dem Lockdown an der MRSVO eine wundervolle vorweihnachtliche Freudenstimmung.