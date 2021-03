Volkach vor 53 Minuten

„Fairer“ Osterhasi auch zu Pandemiezeiten unterwegs

Der Osterhase des Fairtrade-Teams der Mädchenrealschule Volkach ließ es sich nicht nehmen, trotz Corona-Pandemie den Schülerinnen vor den Osterferien noch eine kleine süße Freude in Form von fair gehandelten Schoko-Lollis zu bescheren. Nachdem in diesem Jahr die traditionelle Ostereiersuche aller Schülerinnen nicht möglich war, schnappte sich das Hasenteam Körbchen und Schokolollis, verteilte diese coronakonform mit Maske und Abstand in den einzelnen Klassen und sorgte so für Vorfreude auf die Osterfeiertage.