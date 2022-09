Die Fair-Trade-Stadt Volkach hat gemeinsam mit dem ansässigen Weltladen zum Schulanfang alle Abc-Schützen aus Volkach und den Ortsteilen sowie Nordheim a.M. und Sommerach zum Malwettbewerb "Faire Schultüte" aufgerufen. Zu gewinnen gab es drei regional hergestellte Schultüten von Stichtag Eulenkinder, die prall gefüllt mit fair gehandelten Produkten rund um den Schulanfang waren. Die Aufgabe war, ein DIN A4-Bild zum Thema "Fair Trade" zu gestalten, wobei der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt wurden.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Initiatoren immer noch ganz verblüfft von den schönen Ideen und Geschichten sind, die hinter den Bildern der Künstler*innen stecken.

Das Los fiel auf die wundervollen Bilder der drei Gewinner*innen Annika, Noah und Felina.

Annika malte ein herziges Bild zum Thema fairtrade Kaffee. Noah findet, "jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen" und hat dies künstlerisch dargestellt. Und auf Felinas Bild ist eine Bananenplantage zu sehen. Die Kinder der Arbeiter*innen können auf dem Spielplatz spielen und müssen nicht arbeiten, da die Eltern fair bezahlt werden.

Alle anderen Kinder, die am Malwettbewerb teilgenommen haben, erhielten einen Trostpreis vom Weltladen Volkach. Ihre Themen waren unter anderem fair gehandelter Honig, regionales und saisonales Bio Obst & Gemüse sowie die Faire Schultüte an sich. Aber auch der Einsatz für eine buntere und freundlichere Welt, in der "alles geteilt" und "weniger Müll" produziert wird, wurde von den Teilnehmer*innen künstlerisch umgesetzt.

Einen Tag vor dem offiziellen Schulstart der Erstklässler bekamen die Gewinner*innen die fairen Schultüten von Bürgermeister Heiko Bäuerlein feierlich überreicht. Und die staunten nicht schlecht, als sie so wunderschöne und große Schultüten bekamen, die mit allerlei Leckereien und nützlichen Dingen gefüllt waren.

Alle Bilder können im Weltladen Volkach angeschaut und bestaunt werden. Die Fair-Trade-Stadt Volkach wünscht gemeinsam mit dem Weltladen allen Schulkindern an der Mainschleife einen fröhlichen Start ins Schulleben!

Von: Caroline Müller (Zweiter Vorstand, Weltladen Volkach)