Volkach

Fair-Trade-Rallye

Im Rahmen der Fairen Wochen zum Thema "Menschenwürdige Arbeitsbedingungen" unter dem Motto "Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit" veranstaltete der Weltladen Volkach mit der Fair-Trade Steuerungsgruppe Volkach, der Mädchenrealschule Volkach, dem FLSH Gaibach, der Grund- und Mittelschule Volkach sowie der ÖVEG und den Sternsingern/Ministranten Volkach eine Stadtrallye in Volkach. An verschiedenen Stationen konnten die Teilnehmer bei Schätz- und Ratespielen sich über die jeweiligen Aktionen der Beteiligten informieren und vieles Interessantes über den Fairen Handel erfahren. Über 50 Kinder und Jugendliche, zum Teil mit ihren Eltern, nahmen das Angebot an und hatten viel Spaß bei der Stadtrallye. Alle Teilnehmer mit einem ausgefüllten Pass nehmen an einer Verlosung teil, die Gewinner werden benachrichtigt.