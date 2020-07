Volkach vor 47 Minuten

Fair gehandelter Kaffee für die neue Orgel

Welt-Kaffee als neue Idee zur Spendensuche für die neue Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus in Volkach stellte Pfarrer Johannes Hofmann gemeinsam mit Christiane Leckel, Vorsitzende des Welt-Ladens Volkach, vor. „Orgelkaffee“ heißt der im Weltladen in der Spitalstraße bereits schon länger verkaufte Kaffee, in diesem Fall mit einem kleinem Aufschlag als Spende für die neue Orgel, so die Pressemitteilung der Pfarrei.