Kitzingen vor 37 Minuten

Fahrzeugscheibe in Kitzingen eingeschlagen

Zwischen dem 9. und 11. März kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum Am unteren See in Kitzingen. Hinter dem Beifahrersitz hatte die 42-jährige Geschädigte einen alten größeren Geldbeutel liegen. Dies erkannte vermutlich der unbekannte Täter und schlug die Seitenscheibe vom Fahrzeug ein. Im älteren Geldbeutel befand sich jedoch kein Bargeld, so dass laut Polizeibericht lediglich am Fahrzeug ein Schaden entstand. Der Schaden wird auf mindestens 250 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise geben?