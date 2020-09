Eine 50-Jährige fuhr am Sonntagabend mit ihrem VW die B 286 von Castell kommend in Richtung Birklingen, als ihr im Bereich einer Rechtskurve ein BMW auf der Gegenspur entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen zusammen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 7000 Euro, wie es im Polizeibericht heißt.