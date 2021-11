Bereits am Sonntag zwischen 12.50 und 17.40 Uhr kam es Am Schulhof in Kitzingen auf dem Parkplatz der Berufsschule zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer touchierte vermutlich beim Ausparken einen parkenden schwarzen Toyota Yaris am vorderen rechten Kotflügel, heißt es im Pressebericht der Polizei. Dort befand sich eine Delle mit weißen Lackabrieb, was wiederum vermuten lässt, dass die Farbe des unbekannten Fahrzeugs weiß sein dürfte. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Zu einer weiteren Fahrerflucht kam es am Montag zwischen 9 und 18.30 Uhr am Steigweg in Kitzingen auf dem Parkplatz einer dort ansässigen Firma. Ein unbekannter Fahrer eines nicht bekannten Fahrzeugs streifte einen grauen Opel Adam an der linken hinteren Stoßstange sowie am Rücklicht. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne Feststellungen zu seiner Person sowie zur Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.