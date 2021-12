Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Fahrzeug touchiert und weitergefahren

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter in Kitzingen einen ordnungsgemäß in der Moltkestraße, auf Höhe der Hausnummer acht geparkten, schwarzen Fiat, heißt es in einer Polizeimeldung. Am Fiat konnten Kratzspuren am Stoßfänger vorne links festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.