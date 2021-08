Volkach vor 41 Minuten

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei den 52-jährigen Fahrer eines Quads in der Industriestraße in Volkach, heißt es im Pressebericht. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Fahrers. Er konnte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.