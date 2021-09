Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrradtour 60+

Die Seniorenfachstelle des Landratsamtes Kitzingen bietet am Dienstag, 28. September, von 13 Uhr bis circa 17 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Fahrradclub ADFC eine schöne und abwechslungsreiche, rund 45 Kilometer lange Rundtour an, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Die Strecke sei bis auf eine anfängliche Steigung recht gut zu bewältigen und enthalte im weiteren Verlauf nur leichte Steigungen.