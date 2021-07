Sulzfeld vor 3 Stunden

Fahrradsattel angezündet

Am Montag, 19.45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Kitzingen eine Sachbeschädigung in Sulzfeld auf dem Radweg parallel zur Kitzinger Straße mitgeteilt. Ein Zeuge meldete fünf bislang unbekannte Jugendliche, welche an einem Fahrradsattel zündelten. Auf Ansprache fuhren die fünf mit ihren Fahrrädern in Richtung Kitzingen davon. Der Sattel wurde durch das Feuer angekokelt. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro, so die Polizei.