Marktbreit vor 5 Minuten

Fahrradsattel am Bahnhofsvorplatz gestohlen

Am Montag zwischen 5.55 und 17.05 Uhr entwendete eine unbekannte Person am Bahnhofsplatz in Marktbreit einen Fahrradsattel samt Rohr eines am Fahrradunterstand des Bahnhofs abgestellten Trekkingrads. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 150 Euro.