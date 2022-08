Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrradfahrer verursachte Unfall und flüchtete

Am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, kam einer 18-jährigen Pkw-Fahrerin im Bereich der Alten Poststraße in Kitzingen ein Fahrradfahrer entgegen, der laut Polizeibericht mittig in der Fahrbahn fuhr. Deshalb musste die junge Frau ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein. Dabei entstand an ihrem Auto ein Schaden von 100 Euro. Der etwa 30-jährige Fahrradfahrer, der mit einem silbernen, neuwertigen Mountainbike unterwegs war, flüchtete.