Iphofen vor 59 Minuten

Fahrradfahrer mit Amphetamin im Gepäck

Weil sein Fahrrad unbeleuchtet war, ist ein 34-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag in der Bahnhofstraße in Iphofen kontrolliert worden. Die Polizei stieß dabei auf Amphetamin, das der Mann mit sich führte. In der Wohnung des Fahrradfahrers fanden sie noch mehr davon, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Insgesamt wurden 2,9 Gramm Amphetamin beschlagnahmt. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.