Fahrradfahrer mit 1,78 Promille gestoppt

Ein Fahrrad ohne Beleuchtung fiel einer Polizeistreife am Mittwochabend um 23.35 Uhr auf dem Fahrradweg Mainbernheimer Straße in Kitzingen ins Auge. Außerdem fuhr der Mann in deutlichen Schlangenlinien, so der Polizeibericht. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Aus diesem Grund musste der Radfahrer die Streife zur Polizeiinspektion begleiten, wo ein Arzt Blut abnahm. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.