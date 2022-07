Zu gleich zwei Fahrraddiebstählen kam es in der Zeit zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, am Bahnhofsplatz in Kitzingen, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein blaues Hercules Damenrad im Wert von circa 50 Euro sowie ein weiß-blaues Herren-Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 100 Euro. Beide standen am Fahrradstellplatz und waren am Fahrradständer mit einem Schloss gesichert.

Auch am alten Bahnhof in Volkach schlug am Sonntag zwischen 16.55 und 17.10 ein bislang unbekannter Dieb zu und entwendete ein graues E-Bike der Marke Ghost. Das Pedelec stand am Fahrradstellplatz des Edeka-Marktes und war mit einem Kabelschloss gesichert. Der Schaden beträgt rund 1700 Euro.

Hinweise in allen drei Fällen unter Tel.: (09321) 1410.