Am Dienstagabend kam es in der Herrnstraße 11 in Kitzingen zu einem Fahrraddiebstahl. Als die Besitzerin den Diebstahl bemerkte, machte sie sich in der näheren Umgebung selbständig auf die Suche nach ihrem Zweirad.

In der Alten Burgstraße entdeckte die 61-Jährige schließlich das gestohlene Rad samt Dieb und verständigte die Polizeiinspektion Kitzingen. Die Streifenbesatzung stellte den wohnsitzlosen 78-jährigen Mann in der Fußgängerzone und nahm in vorläufig fest. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet.