Kitzingen vor 36 Minuten

Fahrraddieb schlägt Zeugen ins Gesicht

Bei dem Versuch ein Fahrrad zu stehlen, machte am Mittwoch gegen 22.15 Uhr ein 19-Jähriger Am Stadtgraben in Kitzingen Passanten auf sich aufmerksam. Das Fahrrad war laut Polizeibericht mit einem Schloss an einem Fahrradständer befestigt. Daher zog und rüttelte der Mann immer wieder an dem Fahrrad, wodurch zwei Zeugen den Vorgang bemerkten. Sie versuchten, den Mann festzuhalten. Dieser schlug einen Zeugen ins Gesicht und wollte anschließend flüchten. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls und Körperverletzung.